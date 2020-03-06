Закрытие "Новостей Эстонии" на ПБК: судьба работников редакции пока неясна

По словам журналиста ПБК Михаил Владиславлева, редакция, состоящая из десяти человек, по договору должна до конца года продолжить выпускать заказанные городом передачи ”Наша столица”, ”Доброе утро, Таллинн!” и ”Русский вопрос”.

Журналист отметил, что, скорее всего, редакцию ждет болезненная реорганизация и скольких человек это коснется, пока неясно. ”Следующий шаг — обсудить в руководстве различные варианты. До настоящего момента я ни разу в своей жизни никого не сокращал и не играл в терминатора. Очень жаль, что все так произошло”.

По словам Владиславлева, упразднение передачи станет потерей для русскоязычного общества. ” В декабре наши вечерние новости смотрело более 50 000 человек. Мы показывали талант. Не надо надеяться, что теперь все станут смотреть ”Актуальную камеру” на русском языке. Глобальные русскоязычный телеландшафт предлагает намного больше возможностей”.

”Все эти обыски и иные неприятные для нас действия мешают работе, и, конечно, самому бизнесу. Руководство решило, что необходимо по возможности урезать все расходы, содержащие в себе фактор риска”, — сказала Delfi глава BMA Eesti Ирина Козыренко.

Она заверила, что изменения на ПБК касаются только новостной передачи и каналу закрытие не угрожает. То же самое утверждает мэр Таллинна Михаил Кылварт.

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