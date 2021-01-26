Закрытие финских границ затронет десятки тысяч эстоноземельцев. Что делать тем, кто работает в Финляндии?

Проработавший в Финляндии десятки лет предприниматель Майро Мугра специально приехал на пару дней в Эстонию, чтобы увидеться с семьей. Сегодня он отправляется обратно в Финляндию, зная, что в течение месяца, а может и больше не сможет вернуться обратно.

Мугра вспоминает, что во время изначальных коронавирусных ограничений весной он провел в Финляндии три месяца, так как ездить туда-сюда было бессмысленно — пришлось бы сидеть на карантине по приезду в обе страны.

И таких людей в Эстонии много. Как и у Мугра, у них работа находится по ту сторону залива, а семья и личная жизнь — здесь. Поэтому приходится делать трудный выбор — оставаться рядом с семьей или зарабатывать на хлеб для семьи?

Если у работника нет прописки в Финляндии, как в случае со многими работающими там эстоноземельцами, то с полночи в среду они больше не смогут заниматься маятниковой работой. С новыми правилами, которые ввели финские власти можно ознакомиться здесь.

Мугра не понимает, почему людям с пропиской разрешается маятниковая работа, а таким как он — нет. Кроме того, в Хельсинки даже не введено обязательное ношение масок в помещениях. Предприниматель надеется, что Финляндия еще передумает или что-то изменит.

Эймар Хунт занимается строительными и водопроводными работами в Финляндии. Он занимается надзором на объектах и ездить в Финляндию через каждую неделю. в Хельсинки он снял себе комнату в отеле на полгода за 600 евро в месяц — но из-за новых ограничений эти деньги пропадут, так как рабочий не может теперь уехать в Финляндию. Он сокрушается, что получается одно и то же — стараешься вести себя правильно и соблюдать правила, а в итоге все равно остаешься с носом.

Заместитель главы Союза строительных предприятий Финляндии Ким Каскиаро говорит, что она тоже сожалеет о закрытии границ. Она говорит, что на строительных объектах в Финляндии работает много эстоноземелецев, в том числе и на важных должностях. Однако она вспоминает, что весной была похожая ситуация, но ничего ужасного не произошло — тогда работа была сделана, будет сделана и сейчас.