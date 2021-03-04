"Закрыть всё, что можно закрыть": вирусолог Ирья Лутсар рассказала о том, какие ограничения следует ввести

"Эти предложения мы представили еще в прошлый понедельник: закрыть все, что можно закрыть. Понятное дело, что продуктовые магазины, аптеки, магазины оптики должны остаться открытыми. Остальное можно закрыть на месяц. Такое было пожелание научного совета в прошлый понедельник, и на этой неделе все тоже самое" — сказала Лутсар. Также она подчеркнула, что сейчас заболеваемость растет среди молодого населения.

"Мы слишком подчеркиваем значение школ. Школы — это дело эмоциональное, я понимаю. Но дети не являются основными жертвами этой болезни. Школы открыты 11-го января, число инфицированных скакнуло вверх 14-го февраля. Сейчас мы имеем дело со вспышкой среди молодежи. Не с детьми. Сейчас мы должны закрыть все, чем занимается молодежь. Не хочу сглазить, но, к счастью, у нас уменьшилась заболеваемость среди людей солидного возраста, которых ждет не лучший исход".

На вопрос о том, действует ли вакцина, Лутсар не стала отвечать однозначно:

"Трудно сказать, насколько она действует, но сейчас мы не видим, чтобы заболеваемость росла среди людей в возрасте 80+".

"Однако мы часто концентрируемся на одном. Если маски — то маски помогают на все сто процентов. Маски — не панацея. Если школы, то мы говорим только о школах. Может, это было ошибкой. Может, мы должны подходить более комплексно", - утверждает специалист.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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