Закроют ли Лаагна теэ? Мэр Таллинна завтра обсудит это с командой Кристофера Нолана

Советник горуправы Прийт Симсон сказал, что город согласится закрыть Лаагна теэ только на основании графика. Полное закрытие на месяц мэр возможным не считает. "Завтра мы обсудим, подходит ли это команде Нолана", — сказал Симсон. На встречу придут как члены команды Нолана, так и эстонские кинематографисты, которые участвуют в проекте.

Михаил Кылварт сказал, что Лаагна теэ останется полностью открытой для движения по понедельникам и вторникам. Вдобавок со среды по пятницу следует держать дорогу открытой утром и вечером, когда из Ласнамяэ в центр и наоборот самое интенсивное движение. Таким образом, Нолан получил бы дорогу в свое полное распоряжение ночами и по выходным. "Даже не знаю точно, выясним ли мы завтра, что будет с Лаагна теэ, — отметил Симсон. — Поэтому мы и встречаемся, чтобы поговорить о предложенном городом графике".