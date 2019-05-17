Закормили до смерти? В ласнамяэском парке Паэ умер лебедь: причина пока не установлена

В четверг во второй половине дня в социальных сетях появилась информация о том, что на берегу пруда в ласнамяэском парке Паэ был обнаружен мертвый лебедь.

Сообщившая об этом женщина предположила, что лебедя закормили облюбовавшие побережье водоёма отдыхающие.

Представитель Ласнамяэской управы Анне Луйска подтвердила Rus.Delfi, что вчера в парке Паэ был обнаружен мертвым взрослый лебедь, тушку которого доставили в приют Пальяссааре.

По словам работников приюта, труп лебедя сейчас находится у них.

Вскрытие и установление причины гибели дикой птицы не в компетенции приюта, но в понедельник Департамент окружающей среды займется расследованием данного инцидента и установлением причины смерти птицы.