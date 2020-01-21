Законопроект социал-демократов устранит ограничения на оказание психиатрической помощи детям

”Действующее законодательство не позволяет оказывать лицам в возрасте до 18 лет психиатрическую помощь без разрешения законного представителя или решения суда. Привлечение родителей к процессу лечения детей, как правило, необходимо, но было много случаев, когда это ограничение мешало оказывать детям помощь. Исключениями являются случаи, когда ребенок стал жертвой семейного насилия или ненадлежащего обращения, или когда родитель находится за рубежом или же сам психически не здоров. В интересах детей закон следует изменить таким образом, чтобы никто не остался без психиатрической помощи”, — отметила заместитель председателя комиссии по социальным вопросам Рийгикогу Хельмен Кютт.

По словам Кютт, предложение социал-демократов разрешит оказывать подросткам помощь и в том случае, если на это не будет согласия родителей. ”Это позволит вовремя помочь подросткам, которые сами обратились к психиатру из-за депрессии, нарушений питания или какой-либо зависимости. Конечно же, лечение должно быть обоснованным с медицинской точки зрения”, — подчеркнула Кютт.

На недостатки в сфере психиатрического лечения детей, из-за которых многие остаются без помощи, что в итоге может привести к усугублению болезни, обращала внимание канцлер права Юлле Мадизе. Еще в начале июля прошлого года Мадизе направила соответствующее обращение министру социальных дел Танелю Кийку.