Законопроект реформистов о переводе русских школ на эстонский язык провалился в Рийгикогу

"Необходимо продолжать усиливать обучение эстонскому языку в детсадах и школах с русским языком обучения. Наша задача — чтобы выпускники русских школ свободно владели эстонским, однако мы не считаем приемлемым, чтобы при этом страдало качество их образования", — сказал председатель комиссии Рийгикогу по культуре Ааду Муст (Центристская партия), комментируя итоги голосования по законопроекту .

По словам Муста, законопроект оппозиционной партии лишен всякого смысла: ”Понятно, что невозможно в одночасье взять и перевести все русские школы на эстонский язык обучения. Для этого недостаточно педагогов, способных преподавать свой предмет на эстонском, нет соответствующих учебных материалов. Последствием такого стремительного перехода стал бы полный хаос и резкое падение качества образования в школах с русским языком обучения. В дальнейшем это привело бы к сильному отставанию этих школ по результатам экзаменов, у их выпускников были бы большие сложности при поступлении в вузы”.

Он отметил, что нет необходимости рушить имеющуюся систему образования, пытаясь обучить детей языку. Единственный разумный выход — продолжать усиливать обучение эстонскому языку в детсадах и школах с русским языком обучения.