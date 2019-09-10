Законопроект реформистов о переводе русских школ на эстонский язык провалился в Рийгикогу

”Например, сейчас государство продолжает внедрять программу, согласно которой в каждой группе детского сада с русским языком обучения эстонский будет преподавать педагог, для которого этот язык является родным. Уже в прошлом году в программе приняли участие 10 таллиннских и 11 ида-вируских детских садов. Всего в программе задействованы 53 детсадовских группы. Благодаря государственной поддержке местные самоуправления смогли оплатить работу 53 педагогов, расходы на обучение и учебные пособия. В этом году в сотрудничестве с Таллиннским университетом будет оказана поддержка еще 30 присоединившимся к программе группам. С начала нового учебного года 120 педагогов ида-вируских детсадов и школ получат возможность пройти бесплатное обучение эстонскому языку для сдачи экзамена на категории В2 и С1”, — сказал глава парламентской комиссии по культуре.
Муст добавил, что нормальное развитие государства возможно лишь при наличии высокого уровня образованности общества.
”Если же в системе образования на первом месте будет стоять обучение языку, а получение знаний отойдет на второй план, то ни о каком развитии в долгосрочной перспективе говорить невозможно. Нельзя игнорировать процессы глобализации и их влияние на рынок труда — учитывая это, мы должны обеспечить нашу молодежь возможностью владеть языками. Но при этом мы не должны жертвовать качеством образования. Мы не можем допустить, чтобы значительная часть нашего общества не была образованна должным образом, в том числе в контексте прогнозов ситуации на рынке труда и масштабов нашей страны”, — отметил он.
По словам Муста, необходимо, чтобы образование как залог успешности общества, было, наконец исключено из политической игры и попыток отдельных партий заработать на этом баллы, поскольку в будущем это может обернуться существенными потерями для нашего общества.
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