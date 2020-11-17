Законопроект референдума о браке будет передан Рийгикогу в среду
Лидеры коалиционных партий на прошлой неделе договорились о формулировке вопроса референдума о браке, который теперь одобрили в фракции.
Лидеры коалиционных партий на прошлой неделе договорились о формулировке вопроса референдума о браке, который теперь одобрили в фракции.
Как сообщил Delfi лидер фракции EKRE Сийм Похлак, фракции Рийгикогу обсудили референдум и соответсвующий законопроект будет передан Рийгикогу уже завтра, 18 ноября.
Похлак не раскрыл, попал ли в законопроект предложенный лидерами коалиционных партий вопрос — "Брак в Эстонии должен оставаться союзом мужчины и женщины?" — или же его сформулировали по-другому. Он добавил, что с законопроектам можно будет ознакомиться завтра, когда его передадут Рийгикогу.
По имеющейся информации, формулировка вопроса была согласована с канцлером права и несколькими юристами.
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