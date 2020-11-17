Законопроект референдума о браке будет передан Рийгикогу в среду

Как сообщил Delfi лидер фракции EKRE Сийм Похлак, фракции Рийгикогу обсудили референдум и соответсвующий законопроект будет передан Рийгикогу уже завтра, 18 ноября.

Похлак не раскрыл, попал ли в законопроект предложенный лидерами коалиционных партий вопрос — "Брак в Эстонии должен­ оставаться союзом мужчины и женщины?" — или же его сформулировали по-другому. Он добавил, что с законопроектам можно будет ознакомиться завтра, когда его передадут Рийгикогу.

По имеющейся информации, формулировка вопроса была согласована с канцлером права и несколькими юристами.