06.06.2019, 12:20
Законопроект по ограничению использования опасных веществ прошел второе чтение
Сегодня на пленарном заседании Рийгикогу прошел второе чтение инициированный правительством законопроект о внесении изменений в законодательство, регулирующее обращение с отходами. Цель — приведение регуляцию в данной области с юридическими актами ЕС.
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