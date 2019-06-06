Законопроект по ограничению использования опасных веществ прошел второе чтение

Изменения касаются отходов и лома электрических и электронных устройств.

Поправки ограничивают использование в этих устройствах опасных веществ, а также вывод на рынок товаров данной группы, содержащих свинец, ртуть, шестивалентный хром, кадмий, а с 22 июля - также определенных фталатов.

Третье чтение законопроекта запланировано на 12 июня.