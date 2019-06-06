Законопроект по ограничению использования опасных веществ прошел второе чтение

Сегодня на пленарном заседании Рийгикогу прошел второе чтение инициированный правительством законопроект о внесении изменений в законодательство, регулирующее обращение с отходами. Цель — приведение регуляцию в данной области с юридическими актами ЕС.
Изменения касаются отходов и лома электрических и электронных устройств.
Поправки ограничивают использование в этих устройствах опасных веществ, а также вывод на рынок товаров данной группы, содержащих свинец, ртуть, шестивалентный хром, кадмий, а с 22 июля - также определенных фталатов.
Третье чтение законопроекта запланировано на 12 июня.
Стали известны последние слова убитой под Раменском
Умер Валерий Серебряков
Глава Раменского района Кулаков не признал вину в убийстве
Вознесение Господне: что важно сделать в этот день