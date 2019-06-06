06.06.2019, 12:20

Законопроект по ограничению использования опасных веществ прошел второе чтение


rus.delfi.ee
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Jüri Ratas riigikogu ees.
Jüri Ratas riigikogu ees.Foto: Jaanus Lensment

Сегодня на пленарном заседании Рийгикогу прошел второе чтение инициированный правительством законопроект о внесении изменений в законодательство, регулирующее обращение с отходами. Цель — приведение регуляцию в данной области с юридическими актами ЕС.

Изменения касаются отходов и лома электрических и электронных устройств.

Поправки ограничивают использование в этих устройствах опасных веществ, а также вывод на рынок товаров данной группы, содержащих свинец, ртуть, шестивалентный хром, кадмий, а с 22 июля - также определенных фталатов.

Третье чтение законопроекта запланировано на 12 июня.

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