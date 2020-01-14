Законопроект об упрощенном получении гражданства детьми неграждан прошел второе чтение в Рийгикогу

Нынешнее законодательство предусматривает получение в упрощенном порядке гражданства Эстонии детьми из семей, в которых оба родителя являются обладателями серых паспортов. Принятие нового законопроекта позволит получить гражданство также и тем детям, у кого лишь один из родителей (или бабушка или дедушка) является серопаспортником и проживал в стране по состоянию на 20 августа 1991 года. Законопроект увеличит количество детей, которые смогут в упрощенном порядке получить гражданство, сообщает пресс-служба фракции Центристской партии.

Конституционная комиссия парламента обсудила законопроект 3 декабря и отправила его на второе чтение. В комиссии законопроект поддержали представители парламентской коалиции, против выступили социал-демократы и депутаты от Партии реформ.

На сегодняшнем заседании социал-демократы выступили с предложением отклонить законопроект. Принятие законопроекта единогласно поддержали депутаты от коалиционных партий: центристы, Isamaa и EKRE.

По словам заместителя председателя парламентской фракции центристов Андрея Коробейника, в Эстонии проживает более 70 тысяч серопаспортников. ”Большинство из этих людей долгое время живут или родились в Эстонии, однако то, что государство по сути признает их чужими в своей стране, не является нормальным”, — отметил Коробейник.