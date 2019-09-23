23.09.2019, 18:10

Законопроект об упрощенном получении гражданства детьми неграждан прошел первое чтение в Рийгикогу

 (1)
rus.delfi.ee
EST 5
IMG_4022
IMG_4022Foto: Annika Haas

Сегодня в парламенте состоялось первое чтение законопроекта, предусматривающего предоставление в упрощенном порядке гражданства Эстонии детям, чьи родители проживали в стране на момент восстановления независимости.

Законопроект предполагает предоставление эстонского гражданства Эстонии детям, один из родителей которых (или их бабушка или дедушка) имеют серый паспорт и проживали в стране по состоянию на 20 августа 1991 года. Принятие законопроекта позволит родителям — обладателям серых паспортов — ходатайствовать о предоставлении гражданства Эстонии своим детям, даже тем из них, кто уже успел принять гражданство другого государства. Нынешнее законодательство позволяет получить на аналогичных основаниях гражданство детям из семей, в которых оба родителя являются обладателями серых паспортов.

По словам вице-председателя центристской партии Андрея Коробейника, данная инициатива является самым существенным изменением в политике гражданства с момента восстановления независимости страны — т.е. почти за последние тридцать лет. До сих пор столь значительных шагов в решении проблемы безгражданства не предпринималось.

"Либерализация Закона о гражданстве — одно из основных предвыборных обещаний Центристской партии, и я признателен партнерам по коалиции за поддержку в этом вопросе. В Эстонии живет более 70 тысяч человек с серыми паспортами, многие из которых чувствуют себя лишними людьми в своей стране. Так быть не должно, и наш законопроект — важный шаг на пути к исправлению ситуации," — добавил Коробейник.

Законопроект на прошлой неделе обсудила конституционная комиссия Рийгикогу, и сегодня он прошел первое чтение в парламенте. В течение десяти дней парламентарии могут предлагать поправки к закону, после чего законопроект отправится на второе чтение.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: