Законопроект о пресечении контрабанды табачных изделий вынесен в Рийгикогу на первое чтение
Комиссия по социальным делам парламента Эстонии направила на первое чтение законопроект о пресечении распространения контрабандного табака.
Комиссия по социальным делам парламента Эстонии направила на первое чтение законопроект о пресечении распространения контрабандного табака.
Комиссия Рийгикогу по социальным делам решила направить пленарному заседанию на первое чтение проект закона, который послужит основой для применения общеевропейской системы отслеживания и выявления контрабандных табачных изделий.
Цель законопроекта — препятствовать развитию черного рынка табака.
Cистема призвана обеспечить эффективность борьбы с незаконной торговлей табачными изделиями. Например, одной частью системы станет защитный элемент на упаковке табачных изделий. Он упростит проверку подлинности табачного изделия.
Председатель комиссии по социальным делам Тынис Мёльдер отметил, что законопроект касается лишь обычных сигарет и табачных изделий.
”Другие табачные изделия, например, нагреваемые, законопроект не затрагивает. Мы очень надеемся, что в ближайшее время Министерство социальных дел представит поправки и по другим табачным изделиям, чтобы Рийгикогу мог рассмотреть два законопроекта одновременно”, — сказал Мёльдер.
По его словам, времени на производство по законопроекту немного, так как он призван перенести в эстонское законодательство две статьи директивы ЕС о табаке, срок принятия которых — 20 мая.
”Очевидно, что так быстро принять законопроект мы не сможем. Предполагаю, что Европейская комиссия отнесется к этому с пониманием и не применит к нам санкции. В то же время важно максимально быстро ввести регулирование в сфере электронных сигарет и нагреваемых табачных изделий. По возможности, производство по двум законопроектам должно проходить одновременно”, — сказал Мёльдер.
Правительство одобрило аналогичный по сути законопроект на заседании 6 декабря 2018 года. Второе чтение законопроекта в Рийгикогу было прервано по просьбе министра здоровья и труда.
Первое чтение инициированного правительством проекта закона о внесении изменений в Закон о табаке и в Закон об акцизе на алкоголь, табак, топливо и электричество (9 SE) пройдет 29 мая.
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