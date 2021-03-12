Законопроект о месте в доме попечения за пенсию прошел в Рийгикогу первое чтение

Предлагаемое социал-демократами решение сделает дом попечения доступным для всех пожилых за пенсию. Разницу между пенсией и стоимостью места в доме попечения будут покрывать государство и местные самоуправления. Разработать точную модель финансирования, согласно законопроекту, должно правительство.
”Лед тронулся. Если еще на прошлой неделе коалиция собиралась проголосовать против нашего законопроекта, то затем в социальной комиссии было принято решение продолжить обсуждение изменений в Закон о социальном обеспечении. Будем надеяться, что у правительства хватит воли разрешить одну из самых острых проблем нашего общества. Попадание в дом попечения не должно зависеть от толщины кошелька человека и членов его семьи”, — сказала депутат Рийгикогу, заместитель председателя Социал-демократической партии Хельо Пикхоф.
По ее словам, в Эстонии живут десятки тысяч людей, которые вынуждены заниматься организацией долгосрочного ухода за своими близкими. ”Они уже как белки в колесе, и им пришлось отказаться от своей работы. Поскольку общество стареет, то растет и число людей, нуждающихся в уходе. По данным Министерства социальных дел, в 2018 году люди заплатили за услуги по уходу в общей сложности 53 млн евро — эта сумма состоит из пенсий пожилых людей и доплат со стороны их детей и внуков. А государство и местные самоуправления со своей стороны доплатили за услуги по уходу 14 млн евро”, — отметила Пикхоф.
”Нужно освободить членов семьи от непомерной нагрузки по уходу и по оплате ухода за родственниками”, — подчеркнула Хельо Пикхоф.
По словам заместителя председателя социальной комиссии Рийгикогу, социал-демократа Хельмен Кютт, основная цель законопроекта — обеспечить достойный уход всем, кто в этом нуждается. ”Поверьте, наш законопроект не призывает отправлять всех в дома попечения. Как раз наоборот. Свой дом для человека, как правило, является наилучшим местом. И для того, чтобы люди могли как можно дольше жить у себя дома, нужно увеличить государственное финансирование социальной сферы”, –отметила бывшая министр социальных дел Хельмен Кютт.
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