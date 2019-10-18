18.10.2019, 13:50

Законопроект: несовершеннолетним хотят запретить ходить в солярий и делать татуировки

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rus.delfi.ee
EST 31
Vabariigi Valitsuse pressikonverents 06.06.2019
Tanel KiikFoto: Madis Veltman

Министерство социальных дел направило на согласование другим министерствам и партнерам новый законопроект о здоровье народонаселения. Законом о здоровье народонаселения будет установлена общая организация в сфере, а также требования и ограничения для защиты здоровья людей. Закон о здоровье народонаселения, действующий с 1995 года, будет заменен в полном объеме.

”Успех и финансовое благосостояние общества напрямую зависит от здоровья и трудоспособности наших людей. Здоровье также является основным фактором, определяющим качество жизни людей. Все действия, направленные на защиту и укрепление здоровья человека — это инвестиция в будущее. Новым законом будут установлены принципы защиты здоровья народонаселения и уточнены обязанности различных учреждений и сторон в обеспечении безопасной и поддерживающей среды для народонаселения. Общее понимание этих принципов позволит нам, как обществу, двигаться в сторону будущего, где наши люди будут жить дольше здоровыми, где улучшится качество жизни, будет меньше неравенства, а наши дети будут лучше защищены от рисков, связанных со здоровьем. Здесь у нас у всех есть роль и ответственность”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Закон о здоровье народонаселения регулирует организацию и принципы в сфере здоровья народонаселения, а также ряд важных требований и ограничений, необходимых для защиты здоровья людей, которые не обеспечиваются другими законами. Закон о здоровье народонаселения устанавливает требования ко многим услугам и учреждениям, с которыми люди ежедневно соприкасаются. Например, на основании Закона о здоровье народонаселения для детских садов, школ и учреждений попечительства действуют требования по поводу среды и питания. В соответствии с Законом о здоровье народонаселения существуют также требования, например, относительно электромагнитных полей, косметических средств, косметических услуг и бассейнов.

Дети — это одна из важных целевых групп данного законопроекта. Законопроект запрещает несовершеннолетним предоставлять услуги солярия и делать татуировки. Международные исследования показали, что чернила для татуировки содержат канцерогенные соединения и чем раньше человек подвергается воздействию этих веществ, тем больше вероятность развития рака в течение жизни. ”Также научно доказано, что использование солярия в молодом возрасте увеличивает риск развития меланомы. Было бы безответственно разрешать эту практику, когда у детей есть доступ к этим услугам и когда результаты научных исследований показывают, что эти услуги влекут за собой риски для здоровья”, — отметил министр Танель Кийк.

Законопроектом также будут модернизированы задачи местного самоуправления в сфере здоровья народонаселения. ”Местные самоуправления уже несут большую ответственность за формирование условий жизни и предоставление многих важных услуг, которые также оказывают непосредственное влияние на здоровье людей. Важно систематически заниматься вопросами здоровья населения и основываясь на анализе и исследованиях, это должно стать частью действий местного самоуправления по развитию”, — добавил министр Танель Кийк.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, каждый евро, выделенный на здравоохранение, вернет обществу четыре евро. Более здоровые люди более активно участвуют в общественной деятельности, вносят больший вклад в экономику и рынок труда и нуждаются в меньшей социальной и медицинской помощи. В долгосрочной перспективе вклад в профилактику напрямую экономит ресурсы общества в целом. ”Мы должны способствовать эффективной профилактике как на государственном, так и на местном уровне. Особенно важно создавать условия для жизни, обучения и развития детей, которые поддерживают их здоровье и таким образом позволяют им вести более здоровый образ жизни в будущем. Это важно и необходимо для развития всей страны и будущего”, — сказал министр Танель Кийк.

Согласно планам, новый закон вступит в силу 1 сентября 2020 г.

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