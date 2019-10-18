Законопроект: несовершеннолетним хотят запретить ходить в солярий и делать татуировки

Дети — это одна из важных целевых групп данного законопроекта. Законопроект запрещает несовершеннолетним предоставлять услуги солярия и делать татуировки. Международные исследования показали, что чернила для татуировки содержат канцерогенные соединения и чем раньше человек подвергается воздействию этих веществ, тем больше вероятность развития рака в течение жизни. ”Также научно доказано, что использование солярия в молодом возрасте увеличивает риск развития меланомы. Было бы безответственно разрешать эту практику, когда у детей есть доступ к этим услугам и когда результаты научных исследований показывают, что эти услуги влекут за собой риски для здоровья”, — отметил министр Танель Кийк.

Законопроектом также будут модернизированы задачи местного самоуправления в сфере здоровья народонаселения. ”Местные самоуправления уже несут большую ответственность за формирование условий жизни и предоставление многих важных услуг, которые также оказывают непосредственное влияние на здоровье людей. Важно систематически заниматься вопросами здоровья населения и основываясь на анализе и исследованиях, это должно стать частью действий местного самоуправления по развитию”, — добавил министр Танель Кийк.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, каждый евро, выделенный на здравоохранение, вернет обществу четыре евро. Более здоровые люди более активно участвуют в общественной деятельности, вносят больший вклад в экономику и рынок труда и нуждаются в меньшей социальной и медицинской помощи. В долгосрочной перспективе вклад в профилактику напрямую экономит ресурсы общества в целом. ”Мы должны способствовать эффективной профилактике как на государственном, так и на местном уровне. Особенно важно создавать условия для жизни, обучения и развития детей, которые поддерживают их здоровье и таким образом позволяют им вести более здоровый образ жизни в будущем. Это важно и необходимо для развития всей страны и будущего”, — сказал министр Танель Кийк.

Согласно планам, новый закон вступит в силу 1 сентября 2020 г.