Законопроект: для обороны страны при необходимости разрешат привлекать все население, изымать любое имущество

По словам министра юстиции Райво Аэга, сегодня изменилась суть государственной обороны. Она охватывает не только вооруженные силы. Для того, чтобы эффективно отражать опасности и гибко реагировать на атаки как с применением конвенционного вооружения, так и гибридные угрозы, нужно осовременить регулирующие данную сферу законы.

В новом Законе о государственной обороне подчеркивается, что целью гособороны являются защита суверенитета, независимости и конституционного порядка, а также обеспечение защищенности граждан.

"Государственная оборона — дело всего общества, она предполагает вклад каждого его члена. Проект предусматривает, что для защиты страны привлекается при необходимости всё общество и все возможные средства и запасы", — сказал министр юстиции.

Проект предусматривает, что для выполнения задач государству может потребоваться взять в пользование или принудительно изъять имущество частного сектора, к примеру генераторы или транспортные средства. Также государство получит право возлагать на людей одноразовую трудовую повинность, привлекать их к охране порядка.

Проект вводит понятие "состояние обороны" (kaitseolukord), чтобы лучше дать определение ситуациям, для разрешение которых Рийгикогу может потребоваться объявить чрезвычайное или военное положение. Закон будет регламентировать действия по подготовке к возможным кризисам и сотрудничество различных ведомств по их разрешению. Центральная роль в этом отводится правительству и премьер-министру.