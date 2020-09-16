Закончен восстановительный ремонт улицы Сеэби в Кристийне

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, речь идет об активно развивающемся квартале. ”Микрорайон Тонди — один из наиболее своеобразных в нашей части города, где соседствуют как жилые дома еще советского и даже царского времени, так и совершенно новые модерновые проекты по развитию недвижимости. Наряду с этим на улице Сеэби расположены также крупные гаражные комплексы, и состояние дорожного полотна было критическим и не отвечающим современным нормам. В ходе ремонтных работ было обновлено асфальтобетонное покрытие, заменены разрушенные бордюрные камни и отремонтированы горловины люков”, — пояснил Рийбе.

По инициативе Управы Кристийне перед началом ремонта была также проведены публичная встреча с жителями микрорайона и инфочас, на котором был представлен проект реконструкции и план работ. ”Мы получили обширную обратную связь от жителей, и я верю, что в результате ремонта улучшилось положение с безопасностью дорожного движения”, — добавил старейшина района.

Ремонт дорожного полотна осуществлялся на отрезке между домами №№ 8 и 19 по ул. Сеэби.