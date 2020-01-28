Закон принят: дети неграждан смогут получить эстонское гражданство

По словам заместителя председателя парламентской фракции центристов Андрея Коробейника, принятый закон — одна из важнейших инициатив в направлении решения проблемы безгражданства с момента восстановления независимости страны, т.е. за последние почти 30 лет. ”Мы часто рассуждаем о том, кто будет жить в Эстонии через много лет и почему. Обычно эти дебаты ограничиваются миграционной стратегией, которая, действительно, могла бы быть более продуманной. Однако, на мой взгляд, начать стоит всё же с тех, кто живёт рядом с нами”, — подчеркнул Коробейник в своей речи перед парламентом до голосования по законопроекту.

Коробейник отметил, что сегодня в нашей стране проживает более 70 тысяч людей с серыми паспортами — это больше, чем, например, население крупных городов страны, таких как Пярну или Нарвы. ”Все они [эти люди] считают Эстонию своей родиной. Несмотря на то, что эстонское государство написало на их паспорте английское слово "чужак", другой родины у них нет”, — сказал он.

По словам зампредседателя парламентской фракции центристов, вызывает сожаление, что Партия реформ и социал-демократы, которые номинально считаются либералами в вопросах свободы личности, проголосовали против этого законопроекта во втором чтении на позапрошлой неделе. ”Результаты того голосования показали, что иногда политтехнологии перевешивают интересы людей. Но хорошо всё, что хорошо кончается”, — отметил он.