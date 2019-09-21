Закон о праве Сил обороны на тайную слежку все же соответствует конституции? Мнения президента и канцлера права расходятся

По мнению канцлера права, поправки к закону не могут ограничить основные права людей больше, чем это разрешает действующий закон, передает rus.err.ee.
На территории Эстонии право на тайную слежку имеется у органов надзора и безопасности, например у Департамента полиции безопасности и Департамента полиции и погранохраны.
Изменение закона даст это право и военнослужащим в целях защиты безопасности в безотлагательном случае и для предотвращения повышенной опасности. "Я считаю, что запланированные меры, ограничивающие неприкосновенность частной жизни, соответствуют принципу соразмерности, их нельзя рассматривать противоречащими конституции и на других основаниях", — сказала Мадизе.
Керсти Кальюлайд считает, что закон, с помощью которого Силы обороны получили бы права на обработку личных данных, в том числе и на краткосрочную тайную слежку за людьми, противоречит Конституции.
Из "убитой" кухни 5 кв.м сделали шиканую. Фото до и после
Симоньян рассказала о плюнувшей в лицо дочери
О последнем сообщении мужа поведала вдова погибшего подводника
Тайна смерти Александра Македонского разгадана