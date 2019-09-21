21.09.2019, 11:55

Закон о праве Сил обороны на тайную слежку все же соответствует конституции? Мнения президента и канцлера права расходятся

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rus.delfi.ee
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Закон о праве Сил обороны на тайную слежку все же соответствует конституции? Мнения президента и канцлера права расходятся
Foto: Rauno Volmar

Принятый парламентом 29 мая и отклоненный президентом Керсти Кальюлайд закон, предоставляющий Силам обороны дополнительные права на тайную слежку, не противоречит конституции, считает канцлер права Юлле Мадизе.

По мнению канцлера права, поправки к закону не могут ограничить основные права людей больше, чем это разрешает действующий закон, передает rus.err.ee.

На территории Эстонии право на тайную слежку имеется у органов надзора и безопасности, например у Департамента полиции безопасности и Департамента полиции и погранохраны.

Изменение закона даст это право и военнослужащим в целях защиты безопасности в безотлагательном случае и для предотвращения повышенной опасности. "Я считаю, что запланированные меры, ограничивающие неприкосновенность частной жизни, соответствуют принципу соразмерности, их нельзя рассматривать противоречащими конституции и на других основаниях", — сказала Мадизе.

Керсти Кальюлайд считает, что закон, с помощью которого Силы обороны получили бы права на обработку личных данных, в том числе и на краткосрочную тайную слежку за людьми, противоречит Конституции.

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