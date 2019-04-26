Закладка краеугольного камня нового здания Тондиской основной школы

Закладку произведут мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэр Вадим Белобровцев и старейшина Кристийне Яанус Рийбе совместно с представителями Департамента образования, школы и строителей.

"На почти столетнюю Тондискую основную школу, — подчеркнул Белобровцев, — возложена очень важная задача приобщения к образованию всех детей, не взирая на их особые потребности.Воспитанники этой школы требуют особых условий для реабилитации, оказания им опорных услуг, проведения досуга и занятий по интересам. Новое здание создаст для этого не в пример лучшие, чем существующие сейчас, условия".

Новое здание должно быть готово к 1 августа следующего года, чтобы 1 сентября можно было начать в нем занятия. Стоимость проекта — 13,19 миллиона евро. Его крытая нетто-площадь составит 8325 кв.м.