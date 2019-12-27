27.12.2019, 11:58

Захарова: ”Щупальца” британских структур очень плотно окутали прибалтийские страны

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела брифинг, на котором вступительную речь посвятила Sputnik Эстония. Один из вопросов от журналистов тоже касался новостного агентства.

"Мы решили поддержать инициативу К.В.Вышинского о запуске медиа реакции на абсолютно недопустимое поведение эстонских властей в отношении СМИ, в частности, Sputnik в Эстонии.

Мы неоднократно говорили о том, что давление на СМИ, любые формы оказания действительно настоящего давления и запугивания не в том случае, когда есть нарушение закона или какие-либо отходы от правил порядка аккредитации, а где все мотивировано непосредственно политическими соображениями — недопустимо. Власти Эстонии не слышат заявления ни российской стороны, ни международного сообщества.

В защиту Sputnik Эстонии выступили международные организации, профильные структуры. И мы посчитали для себя важным в этот день, сегодня, привлечь особое внимание к этой проблеме. А это настоящая проблема нашего европейского континента. Если государство считает себя приверженным к тем самым европейским ценностям, ценностям, которые зафиксированы в большом количестве международно-правовых документов, в частности, Совета Европы, ОБСЕ, многих других. Это надо выполнять либо тогда снимать с себя любую ответственность, признаваться и расписываться в несостоятельности выполнения собственных обязательств.

Вот эта настоящая травля, которая ведется в отношении не только организации Sputnik Эстония, а конкретно каждого сотрудника, которые ходят на работу. Она недопустима. Примерьте все каждый на себя, как вы сегодня примеряете эти жилетки с надписью Sputnik. Каково быть сейчас на месте сотрудников, которые вместо того, чтобы готовиться к праздникам и при этом качественно выполнять свою работу, думают о своем будущем, не нарушив при этом ни одного закона ни страны пребывания, ни связанные с профессиональной этикой!?

Прошу прощения за столь долгую вступительную часть. Но нам всем действительно пора, мне кажется, выступить единым фронтом и показать, что такое поведение недопустимо.

Продолжу, не снимая жилетки. Я действительно хочу, чтобы каждый, кто увидит кадры сегодняшнего брифинга задали вопросы: а почему Sputnik? Что происходит? Насколько это в принципе допустимо в сегодняшнем мире? Кто дал властям Эстонии право так себя вести?"

Вопрос: В СМИ появилась информация о том, что беспрецедентные атаки эстонских властей на информагентство Sputnik начались с подачи Великобритании и тамошних спецслужб. Как бы Вы могли прокомментировать такие предположения?

"Я видела эти сообщения. Кстати говоря, у нас тоже вопросы поступали. Я не видела термина ”спецслужбы”, а видела, что ”при некоем британском кураторстве, в Эстонии проводится антироссийская политика, в частности, в отношении российских СМИ”.

Вы знаете, что я хочу сказать. ”У Британии и Эстонии особые и очень тесные двусторонние отношения, а именно, дружба. В более широком плане, Соединенное Королевство является ключевым стратегическим партнером Эстонии, которая будет и впредь твердо привержена отношениям союзников. И Эстония находится в максимально тесных отношениях во всех сферах с Великобританией. Особенно в сфере иностранных дел, обороны, безопасности, экономики и образования”. Вы думаете, это я сейчас придумала? Нет. Знаете, кто это сказал? Это даже не журналист и не аналитик. Это сказал премьер-министр Эстонии Ю.Ратас. Вот вам и всё. Это официальное заявление премьер-министра Эстонии. И, кстати говоря, которое было сделано на днях. В связи с визитом в эту страну… кого? Правильно, Б.Джонсона, Премьер-министра Великобритании.

Характер отношений между двумя странами — он задавался и разъяснялся официальными представителями этих государств. Это не наша придумка. Это просто то, что лежит на поверхности, то, что не требует каких-то глубинных знаний. Кстати, Б.Джонсон в ответ на подобное признание премьер-министра Эстонии заявил (тоже прямая цитата): ”Исторически НАТО — самый успешный военный союз за последние 500 лет. У него великое будущее. То, что мы делаем здесь сегодня, демонстрирует поддержку Великобританией Эстонии. Мы планируем всё это продолжать еще очень долго”. Такая интересная историчность., Всё это и будет продолжаться в Эстонии под кураторством Британии в различных сферах. Еще раз говорю, это не я сказала, и не наши эксперты это написали. Это два руководителя двух суверенных государств признались друг другу в особых отношениях. И, конечно, здесь самое важное, что наличие британского контингента, который размещен на территории Эстонии, увеличивает антироссийский крен этого государства, в том числе, и в сфере отношений к российским СМИ. Но ведь и неоспоримым фактом является то, что британские власти не соблюдают как международные стандарты в сфере свободы средств массовой информации — это недопуск ряда СМИ, включая российские, на международные мероприятия, которые проводятся на территории Великобритании, это и отказ в выдаче виз, или непродление виз действующим журналистам. Но они применяют дискриминационные меры по отношению к конкретным представителям средств массовой информации. И то, что делает официальный Лондон в отношении Дж.Ассанжа, — это просто вопиющий факт, свидетельствующий о соответствующих нарушениях со стороны британских властей всех мыслимых норм в сфере журналистики. А теперь мы проецируем эти особые отношения Лондона на ситуацию в Эстонии. Всё, что ”старший брат” делает сам, всё это повторяется и в Эстонии, при, абсолютно точно, непосредственном кураторстве, о котором, в частности, говорил Б.Джонсон и премьер-министр Эстонии Ю.Ратас. Даже были перечислены сферы, в которых эти особые отношения распространяются и применяются. Касательно медиа-среды. Чтобы нам не сказали о том, что, вы знаете, как-то это всё теоретизируете, давайте практически по фактам. Лондон и Таллинн в сфере СМИ, сотрудничество и особые отношения. Активно работает грантовая система под эгидой так называемого Балтийского центра развития СМИ для журналистов из прибалтийских стран. Среди доноров этой структуры наиболее широко представлены британские: непосредственно Форин офис и небезызвестный ”Британский Совет”. ”Щупальца” соответствующих британских структур очень плотно окутали прибалтийские страны, в частности, мы говорим сейчас об Эстонии.

Ну, вообще, говоря о ”Британском Совете”, следует отметить его исключительно широкое присутствие. Конкретные примеры. Намерения ”разоблачить российскую пропаганду” повсеместно декларируют Балтийский центр журналистских расследований. Он расположен в Риге, он активно ангажируется на этой ниве. По сообщениям из открытых источников, именно этот Центр подготовил для британского Фонда разведки и обороны закрытые исследования о настроениях русскоязычного населения стран Балтии. Ну, это не мы придумали. Это, еще раз говорю, даже не какие-то данные, которые стоит перепроверять. Это открытая информация. 20 минут проведите в поисковиках — вы еще не такое найдете. И, в принципе, складывается вполне определенное впечатление, что эта структура является ничем иным, как работающей на цели и задачи соответствующих служб. И таких примеров очень много. И, что характерно, британско-эстонские совместные проекты направлены, как правило, не в какое-то созидательное, конструктивное русло. Кстати говоря, сфокусировано отнюдь не на каких-то проблемах Евросоюза. Почему-то ”брекзитом” они тоже не занимаются так активно. Они все активно финансируются, направлены и нацелены на противодействие именно России. Что, к слову, фактически и не скрывается. Мне кажется, это вообще даже заявленная цель. И самое главное — на все это выделяются значительные средства. А что тут такого? Это что, кто-нибудь не знал? Это что, какой-то секрет? Ну, нет, это не секрет. Просто, мне кажется, об этом надо больше говорить. Вот, к сожалению, такой не очень хороший повод — давление на средство массовой информации из России. Ну, давайте не забывать об этой теме, будем дальше говорить".

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