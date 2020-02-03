Захарова ответила на слова эстонских политиков о Тартуском мире: "видимо, кризис развития"

"Заявления типа "Тартуский договор действует", "мы должны требовать репараций" свидетельствуют о том, что у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим. Видимо, кризис развития — нечем привлекать электорат", — написала Захарова в Facebook.

Кальюлайд в воскресенье заявила, что Тартуский договор "был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства", что он действует и что Эстония добровольно не присоединялась к Советскому Союзу. Полностью речь президента читайте ЗДЕСЬ.

Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблонский объявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за "ущерб", якобы нанесенный ей во время Второй мировой войны.