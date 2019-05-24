24.05.2019, 10:29

Захарова обвинила Керсти Кальюлайд в ”двойственной позиции” относительно России

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rus.delfi.ee
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Захарова обвинила Керсти Кальюлайд в ”двойственной позиции” относительно России
Gavriil Grigorov/TASS Scanpix

В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали высказывания президента Эстонии Керсти Кальюлайд по поводу принятой министрами иностранных дел стран-членов Совета Европы декларации, позволяющей российской делегации вновь с правом голоса участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), пишет eadaily.com.

”Исходим из того, что каждое государство имеет право на свою точку зрения, в первую очередь, на внутреннюю политику и, конечно, на международные отношения. Но мы неоднократно говорили о том, что эта позиция не должна строиться только на политических фобиях и пристрастиях. Она должна основываться на аргументах, которые в свою очередь, выстраиваются на основе фактов”, — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

”По итогам недавней министерской сессии Комитета министров Совета Европы в Финляндии все высказались в том контексте, что было ошибочно лишать Россию права голоса. Мы слышали заявления большого количество стран и делегаций, у которых не изменились позиции по целому ряду вопросов, вызывающих разночтения с РФ, но при этом они выступили в пользу возвращения голоса российской делегации и за равенство прав всех делегаций в работе этого органа”, — добавила она.

По словам Захаровой, с учетом того, что по итогам состоявшейся в апреле встречи с президентом России Владимиром Путиным Кальюлайд отмечала, что нельзя бойкотировать диалог с Москвой, ее нынешнее заявление в какой-то степени противоречит предыдущему. ”Можно так и сказать — двойственная позиция”, — заключила Мария Захарова.

Издание напоминает, что несколькими днями раньше президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала принятую министрами иностранных дел стран-членов Совета Европы декларацию, позволяющую российской делегации вновь участвовать с правом голоса в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает портал эстонского национального телерадиовещания err.ee.

”Я верю в диалог с Россией. Однако это не означает возвращения российской стороны к партнерству после того, как она нарушила международное право и свои обещания. Три месяца после событий в Грузии, пять лет после событий на Украине… Запад позволяет упасть всему, что откусили… и никогда больше не подбирает”, — сказала Кальюлайд, еще не далее, как в апреле 2019 года попросившая и получившая возможность встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

В прошлую пятницу главы МИД 47 стран-членов Совета Европы подавляющим большинством голосов принял декларацию, позволяющую делегации России вновь с правом голоса участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Право голоса России было приостановлено после вхождения в ее состав Крыма в 2014 году. Москва несколько лет безуспешно добивалась восстановления права голоса, отказываясь принимать участие в работе ПАСЕ, а затем приостановив уплату взносов в Совет Европы. Это привело к бюджетному кризису в организации.

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В декларации говорится, что у всех стран-членов должно быть право на равных основаниях участвовать в работе двух основных органов совета. Эстония голосовала против декларации вместе с Великобританией, Польшей, Грузией, Латвией и Литвой.

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