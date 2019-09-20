Захарова — о заявлении Рейнсалу: отвергаем юридически ничтожные претензии к России

Ранее глава МИД Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от "советской оккупации".

По словам Захаровой, подобные заявления носят сезонный характер, а Москва рассматривает их как личную инициативу отдельных политиков.

Она напомнила "аналогичный заход" Рейнсалу в прошлом году, когда он, будучи министром юстиции, подписал со своим латвийским коллегой заявление о намерении добиваться от России возмещения ущерба за "советскую оккупацию". "Кстати, в Литве этот демарш не поддержали. В самой Эстонии просто-напросто дезавуировали. Глава правительства тогда отметил, что "его кабинет заниматься составлением и выдвижением претензий к Российской Федерации не будет", — сказала Захарова на брифинге.

"По существу вопроса. Еще раз хотели бы подчеркнуть, что российская позиция остается неизменной. Мы не приемлем само понятие "советской оккупации", через которое в подобном ключе пытаются интерпретировать освобождение европейских народов от фашистского порабощения. Следовательно, отвергаем и искусственно выдвигаемые к России юридически ничтожные претензии", — добавила она.