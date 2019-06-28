ЗАГС с июля больше не регистрирует смерти

Отпадает, как правило, необходимость регистрировать смерть у чиновника службы ЗАГС. Первичное свидетельство о смерти, необходимое для проведения похорон, также выдают службы здравоохранения. ЗАГС регистрирует смерть лишь в особых случаях — смерть в Эстонии иностранца, не имеющего личного кода, смерть в зарубежном государстве и т.д.

Если человек умер до 1 июля, то нужно проверить, поступили ли данные о смерти автоматически в Регистр населения, если не поступили и близким покойного выдано свидетельство о смерти, то регистрация производится по-старому, в ЗАГСе.

Изменение производится на основании поправки в статью 31 и часть 41 статьи 36 Закона о действиях в области гражданского состояния.