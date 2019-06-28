ЗАГС с июля больше не регистрирует смерти
С 1 июля сведения о факте смерти автоматически поступают в Регистр населения, а свидетельства о смерти выдают службы здравоохранения — семейные врачи, больницы, "скорая помощь" и т.д.
С 1 июля сведения о факте смерти автоматически поступают в Регистр населения, а свидетельства о смерти выдают службы здравоохранения — семейные врачи, больницы, "скорая помощь" и т.д.
Отпадает, как правило, необходимость регистрировать смерть у чиновника службы ЗАГС. Первичное свидетельство о смерти, необходимое для проведения похорон, также выдают службы здравоохранения. ЗАГС регистрирует смерть лишь в особых случаях — смерть в Эстонии иностранца, не имеющего личного кода, смерть в зарубежном государстве и т.д.
Если человек умер до 1 июля, то нужно проверить, поступили ли данные о смерти автоматически в Регистр населения, если не поступили и близким покойного выдано свидетельство о смерти, то регистрация производится по-старому, в ЗАГСе.
Изменение производится на основании поправки в статью 31 и часть 41 статьи 36 Закона о действиях в области гражданского состояния.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород
Космонавт Алексей Леонов назвал имя человека, убившего Гагарина
Как менялась Алина Кабаева на протяжении 35 лет: фото
Видеофакт: кит-убийца принес дайверу поесть