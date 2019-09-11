Загадочная смерть в Вильяндимаа: незадолго до исчезновения Юлле в деревне видели чужаков, а в соцсетях у нее было много странных знакомых

Пока полиция не может подтвердить, стало ли роковым именно виртуальное общение. В любом случае, предварительные данные указывают на преступление.

”Мы активно продолжаем расследование предшествовавших смерти женщины обстоятельств и установлением возможных подозреваемых”, — сказал руководитель полиции Вильянди Маргус Сасс.

Жители поселка сказали изданию, что скромная Юлле могла найти опасных друзей в интернете. Среди ее друзей в социальных сетях было много людей из-за границы. В основном, это проживающие в Нью-Йорке фанаты сериала ”Ходячие мертвецы”. Они описывали Юлле как приятного и приветливого человека. В Кярстна о женщине знали только то, что она проживала вместе с матерью на хуторе.

По словам местных жителей, незадолго до исчезновения Юлле у кярстнаского магазина видели пару-тройку чужаков, которые спрашивали о Вейсъярве. В день исчезновения, 27 августа, до поездки в зубному врачу в Мустла, Юлле также была в магазине.

По предварительной версии, 27 августа Юлле сошла с автобуса и должна была отправиться домой, но так там и не появилась. Местные полагают, что, скорее всего, она доехала на автобусе чуть дальше от остановки Карули до перекрестка, откуда до дома ей оставалось около четырех километров пешком. Сколько она успела пройти, неизвестно.

За день до этого местные жители сообщили полиции о подозрительном автомобиле. Это был старое транспортное средство в плохом состоянии.

Тело Юлле было найдено случайными прохожими позавчера в 50 км от деревни Вейсъярве , где ее видели в последний раз.