Задержанного в США Германа Лиллевяли депортируют в Эстонию

"56-летний Герман Хайнманн, гражданин Эстонии, прибыл 18 февраля в Соединенные Штаты, в международный аэропорт Лос-Анджелеса в рамках программы безвизового въезда, но не покинул территорию США, согласно требованиям [американского законодательства]", — отметил он.

По словам Понса, Лиллевяли был арестован 18 августа сотрудниками отделения Службы иммиграционного и таможенного контроля в Лос-Анджелесе. Лиллевяли находится в пенитенциарном учреждении службы в городе Аделанто (штат Калифорния) "в ожидании выдворения из США". Отвечая на вопрос, депортируют ли американские власти бизнесмена в Эстонию, Понс отметил: "Совершенно верно".

Он напомнил, что Лиллевяли в рамках программы безвизового въезда мог оставаться на территории страны не более 90 дней. В случае чрезвычайных обстоятельств этот срок может быть продлен на 30 дней. Понс подчеркнул, что служба "учитывает множество факторов при аресте лиц, включая их уголовное прошлое и иммиграционное досье".

Суд в США

Кроме того, в суде штата Флорида летом завершился процесс по иску группы инвесторов, одним из ответчиков по делу был Лиллевяли. При этом в судебных документах отмечалось, что "ответчик Герман Лиллевяли 18 февраля 2020 года въехал в США под именем Герман Хайнманн с эстонским паспортом". "Изменение имени ответчиком было обнаружено благодаря официальному запросу в национальный реестр Эстонии", — отмечается в материалах дела. В документе указывается, что в связи с пандемией нового коронавируса срок пребывания предпринимателя в США без визы был продлен до 17 июня. Суд в июне встал на сторону инвесторов и обязал ответчиков выплатить им $32,2 млн.

О Лиллевяли

5 июня Хорошевский суд Москвы заочно арестовал Лиллевяли по обвинению в крупном мошенничестве. Обвиняемый объявлен в международный розыск, в связи с чем мера пресечения была избрана заочно. Мера пресечения избрана на срок два месяца с момента его экстрадиции, депортации на территорию РФ либо с момента его задержания на территории России, но в пределах срока предварительного расследования.