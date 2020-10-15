Задержанного в США Германа Лиллевяли депортируют в Эстонию

Основатель бренда "Довгань" и "Красная линия" Герман Лиллевяли прибыл в феврале в Лос-Анджелес под именем Герман Хайнманн, его задержали за нарушение миграционного законодательства и депортируют в Эстонию. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС официальный представитель отделения Службы иммиграционного и таможенного контроля США в Лос-Анджелесе Алекс Понс.
"56-летний Герман Хайнманн, гражданин Эстонии, прибыл 18 февраля в Соединенные Штаты, в международный аэропорт Лос-Анджелеса в рамках программы безвизового въезда, но не покинул территорию США, согласно требованиям [американского законодательства]", — отметил он.
По словам Понса, Лиллевяли был арестован 18 августа сотрудниками отделения Службы иммиграционного и таможенного контроля в Лос-Анджелесе. Лиллевяли находится в пенитенциарном учреждении службы в городе Аделанто (штат Калифорния) "в ожидании выдворения из США". Отвечая на вопрос, депортируют ли американские власти бизнесмена в Эстонию, Понс отметил: "Совершенно верно".
Он напомнил, что Лиллевяли в рамках программы безвизового въезда мог оставаться на территории страны не более 90 дней. В случае чрезвычайных обстоятельств этот срок может быть продлен на 30 дней. Понс подчеркнул, что служба "учитывает множество факторов при аресте лиц, включая их уголовное прошлое и иммиграционное досье".
Суд в США
Кроме того, в суде штата Флорида летом завершился процесс по иску группы инвесторов, одним из ответчиков по делу был Лиллевяли. При этом в судебных документах отмечалось, что "ответчик Герман Лиллевяли 18 февраля 2020 года въехал в США под именем Герман Хайнманн с эстонским паспортом". "Изменение имени ответчиком было обнаружено благодаря официальному запросу в национальный реестр Эстонии", — отмечается в материалах дела. В документе указывается, что в связи с пандемией нового коронавируса срок пребывания предпринимателя в США без визы был продлен до 17 июня. Суд в июне встал на сторону инвесторов и обязал ответчиков выплатить им $32,2 млн.
О Лиллевяли
5 июня Хорошевский суд Москвы заочно арестовал Лиллевяли по обвинению в крупном мошенничестве. Обвиняемый объявлен в международный розыск, в связи с чем мера пресечения была избрана заочно. Мера пресечения избрана на срок два месяца с момента его экстрадиции, депортации на территорию РФ либо с момента его задержания на территории России, но в пределах срока предварительного расследования.
Лиллевяли в 1995 году основал ЗАО "Ликомп холдинг". Компания занималась развитием российских торговых марок "Довгань" и "Смак", а также финансовым и банковским бизнесом. В 2013 году бизнесмен создал инвестиционную компанию Financial Group, которая специализируется на рыночно-нейтральных стратегиях, в том числе на статистическом арбитраже. Партнерами этой компании на российском рынке были компании "Анкор инвест" и "Столичная финансовая группа".
В мае 2020 года газета "Коммерсантъ" опубликовала материал, в котором говорилось об уголовном деле в отношении пятерых менеджеров среднего звена "Анкор инвеста", включая Владимира Михайлова и Артема Лаптева. По версии газеты, в отношении них было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере в связи с хищением $150 млн у инвесторов. Как писала газета, организатором этого преступления следователи считали Лиллевяли, который на момент выхода публикации находился на Кипре.
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