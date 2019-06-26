Задержанное в Калининграде судно с эстонскими моряками освобождено под залог в 720 000 евро

"Пока идет следствие, в течение месяца капитан должен оставаться в отеле и отмечаться два раза в день", – сообщил в среду новостному порталу ERR Райво Баум, член правления фирмы Morobell, которой принадлежит Roxen.

По его словам, российские власти забрали с корабля все навигационное оборудование, чтобы изучить его в рамках делопроизводства. "Судно вернется в порт, в предусмотренный для него в Дании док", – сказал Баум и добавил, что российские власти рассматривают инцидент как уголовное дело, предполагая, что капитан злоупотребил своим служебным положением и сознательно повел судно в российские территориальные воды.

"В договоре, заключенном между Европейским союзом и Россией, сказано, что в случае таких нарушений должен быть разумный денежный залог, а корабль следует незамедлительно освободить вместе с командой. Но мы простояли почти два месяца, о залоге речь не идет и капитана не освобождают", – заявил Баум, добавив, что в итоге за освобождение судна был уплачен залог в размере 720 000 евро.