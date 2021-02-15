Задержание Хиллара Тедера: дело приняло неожиданный оборот

Защитники Эрки Кергандберг и Сандра-Кристин Кярнер посчитали, что государственная прокуратура необоснованно скрыла от них информацию, и 10 февраля Таллиннский окружной суд встал на их сторону. По утверждению адвокатов, отсутствие информации по суди сделало невозможным защиту Тедера.

Окружной суд согласился, что в ходатайстве о заключении Тедера под стражу прокуратура слишком односложно описала собранные доказательства и у защиты не было возможности понять, какая информация была получена КаПо в результате скрытной слежки за Тедером.

Окружной суд отметил, что прокурор действительно в интересах предварительного следствия имеет право не показывать адвокатам всех улик, но все же определенную информацию предоставить необходимо. Какую именно и в каком объеме, зависит от конкретного случая.

Сегодня в окружном суде продолжилось обсуждение ходатайства об освобождении Тедера из-под стражи, и судьи четко дали прокурору понять, что если он продолжит необоснованно скрывать информацию, то суд будет вынужден при обсуждении дела не принимать во внимание неустановленную информацию.

Решение о том, освобождать Тедера из-под стражи или нет, будет принято окружным судом во вторник.

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