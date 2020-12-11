Зачем террорист Брентон Таррант приезжал в Эстонию?

В Эстонию он приезжал два года назад, в декабре 2018 года.

После совершения теракта факт посещения Эстонии быстро вскрылся и вызвал много вопросов. Что он тут делал, с кем встречался и связна ли его поездка с произошедшим?

Проанализировав все путешествия Тарранта, следователи пришли к выводу, что его поездки за границу (в том числе Эстонию) не были связаны ни с его политическими взглядами, ни с терактом. Таррант много путешествовал, неоднократно бывал в Азии, Европе и Африке. Посетил десятки стран. По словам авторов доклада, для увлечений путешествиями было две причины: Таррант мог себе это позволить и ему больше нечем было заняться.

Uus-Meremaa kuninglik uurimiskomisjon

Отец Тарранта болел раком и в 2010 году покончил жизнь самоубийством, оставив сыну в наследство около полумиллиона долларов. У самого Тарранта не было ни работы, ни личной жизни жизни, ни каких-либо общественных связей и обязательств.

При этом следователи не исключают, что некоторые события, пережитые во время путешествий, могли оказать косвенное влияние на его мировоззрение. Франция, например, удивила Тарранта большим количеством мигрантов, а в Эфиопии его ограбили. Однако в целом риторика Тарранта сформировалась еще до этого, поэтому если влияние и было, то незначительным.

15 марта 2019 года Брентон Таррант устроил стрельбу в мечетях Крайстчерча, в результате чего был убит 51 человек и ранено 40.