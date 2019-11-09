Зачем тебе серьга в ухе? Молодые люди нетрадиционной сексуальной ориентации из-за притеснений вынуждены менять школу

”Я хочу придерживаться в школе нейтральной линии, потому что я не знаю, на основании чего создаются те или иные школы, секты или объединения, — говорит директор гимназии Мартти Марксоо. — Не хочу создавать прецедента”. По словам Яана, школа расценила его поступок как пропаганду. Однажды Яан пришел в школу с серьгой в ухе и дальнейшее развитие событий было просто ужасным. ”Я не мог нигде ходить — везде слышал только оскорбления”.
”Яан создал себе сильно бросающуюся в глаза внешность. Одежда, цвет волос, различные аксессуары, которые это подчеркивали. У нас в школе было еще несколько молодых людей, которые, по имеющейся информации, имели нетрадиционную ориентацию, но они так не выделялись. У них проблем было намного меньше или не было вовсе”, — говорит директор.
При этом он отмечает, что, безусловно, внешность не должна становиться причиной травли, просто если ты выделяешься, то должен быть готов к тому, что кто-то может тебе что-то сказать. Яан и директор пытались совместно решить проблему, но к общему знаменателю прийти не удалось. Молодой человек перешел в частную гимназию.
История Яана — не исключение из правил. По данным проведенного Союзом ЛГБТ опроса, 35% ответивших чувствуют себя в школе небезопасно из-за своей сексуальной ориентации и 28% — из-за гендерного самовыражения. 57% респондентов слышали уничижительные комментарии от учителей и других работников школы. 61% ответили, что работники школы никогда не вмешивались, если слышали гомофобные замечания.
Главный специалист отдела школьной сети Министерства образования и науки Юрген Ракасельг подчеркивает, что желание избежать критики (как это было с Раквереской реальной гимназией) не оправдывает бездействия. ”Школа обязана обеспечивать безопасность детей — как моральную, так и физическую, вне зависимости от того, какого мировоззрения или религии придерживается этот человек или другие. Это ясно, однозначно, тут нет никаких сомнений”.
Специалист отмечает, что унижения и притеснения на основании любых признаков запрещены как по конституции, так и по закону об основных школах и гимназиях. Существуют и случаи из практики, когда ученики, чью безопасность школа не смогла обеспечить, обращались в суд.
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