Зачем тебе серьга в ухе? Молодые люди нетрадиционной сексуальной ориентации из-за притеснений вынуждены менять школу

Молодой человек говорит, что если друзья отнеслись к информации о его ориентации с пониманием, то про школу в общем этого сказать нельзя. Он рассказывает, что когда подходил в школе к какой-нибудь компании и начинал разговор, то на первый взгляд все было хорошо, но как только он уходил, то сразу же слышал фразы в стиле ”педераст” или ”бесит”. Чаще всего в школе он слышал слово ”п***р”. ”Не знаю, была ли это случайность, но всегда, когда я проходил мимо, то слышал такие слова. Почему-то мне кажется, что в большинстве случаев они были адресованы мне”, — рассуждает молодой человек.

Большинство одноклассников относились к нему с терпимостью, но не все. Некоторых, например, возмутило, что для презентации по человековедению он выбрал тему ЛГБТ. Они посчитали это пропагандой. ”Все, что я делал, окрашивалось в негативный аспект”, — говорит Яан.

Все это привело к тому, что в десятом классе он стал все меньше общаться с другими учениками. ”Школа стала местом, где мне было неудобно, где я все время был один. Там не было опорных лиц, которые могли бы меня поддержать и к которым я мог бы прийти”. Так парень стал пропускать школу, иногда отсутствовал по несколько недель. Поддерживала его только классная руководительница. Драматический кульминации ситуация достигла после того, как Яан разместил на школьном инфостенде информацию об ЛГБТ-хоре. Родитель одного из учеников, оказавшийся по совместительству журналистом, отправился к директору и потребовал снять объявление. Дело получило огласку и в прессе.