"Зачем нам весь этот бред?" Бизнесмены обижены на Департамент здоровья и пожертвуют оставшиеся экспресс-тесты на коронавирус за границу

Бизнесмены обнародовали письмо, в котором заявляют, что Департамент здоровья на сегодняшний день взял в эксплуатацию 5600 подаренных экспресс-тестов, которые использовали в таллиннских аэропорту и порту, а оставшиеся тесты посоветовал подарить частному предприятию CONFIDO, которое должно было начать тестировать людей в аптеках по предварительной регистрации. 20 000 тестов были переданы переданы в аптеки.

Однако позже Департамент здоровья начала искать предлоги, чтобы вернуть пожертвованные экспресс-тесты, утверждают бизнесмены.

"2 июня руководитель отдела Департамента здоровья Тагне Раттасепп отправила владельцу сертификата на тесты в Европе жалобу, в которой хотела получить аргументы, чтобы отклонить пожертвование. В своем письме она назвала причиной пожертвования тестов пропагандистское желание эстонских популистских политиков в связи с предстоящими выборами. Это письмо четко дало нам понять, что у Департамента здоровья был четкий план не использовать эти тесты в Эстонии", — пишут бизнесмены.

Бизнесмены пишут, что они задали себе вопрос: "Зачем нам весь этот бред?" и так как срок использования тестов был ограничен, а Департамент здоровья и семейные врачи "не хотят их использовать", то они решили оставшиеся у них на руках 20 000 тестов пожертвовать за границу.

"Какой урок мы вынесли из этого? Что государству нужно идти на помощь, но даже из лучших побуждений это может быть нелегко — может случиться, что вас обвинят в поиске политической и какой-то другой выгоды", — подчеркивают бизнесмены.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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