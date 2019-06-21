Забыли заглянуть? До нынешней недели Эдгар Сависаар оставался официальным представителем Таллинна
Таллиннское горсобрание назначило на этой неделе ответственным за договор о сотрудничестве между Тартуским университетом и городом Таллинн вице-мэра Айвара Рийсалу. До него эту обязанность с 2002 года выполнял Эдгар Сависаар.
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