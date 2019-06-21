Забыли заглянуть? До нынешней недели Эдгар Сависаар оставался официальным представителем Таллинна

Договор предусматривает представление Тартуского университета на проходящих в Таллинне информационных днях, посвященных образованию. В рамках документа Таллинн поддерживает также студентов, которые желают писать академические работы по интересующим Таллинн темам.

Устаревшим выглядит не только представитель Таллинна. Со стороны университета стороной договора являлся Яак Аавиксоо, который занимал пост ректора в 1998 — 2007 годах.