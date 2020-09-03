Забронировать время для подачи ходатайства о виде на жительство для работы можно будет по установлению миграционной квоты

„Обычно мы предоставляем возможность иностранцам, желающим подать ходатайство о получении вида на жительство в Эстонии для работы, забронировать на сайте полиции время посещения бюро обслуживания на декабрь уже в сентябре. В этом году мы откроем календарь бронирования позже, так как миграционная квота еще не установлена, — сказала советник-эксперт группы правового статуса Департамента полиции и погранохраны Лийс Валк. — Мы откроем календарь бронирования после того, как будет известно, на каких основаниях и в каком объеме можно будет ходатайствовать о виде на жительстве".

По словам Валк, в декабре ходатайство о виде на жительство желают подать, как правило, именно те иностранцы и их работодатели, которые ожидают установления миграционный квоты. "Информацию о том, что календарь бронирования будет открыт позже, мы вышлем по э-почте всем работодателям, с которыми мы общались на эту тему", — добавила она.

Иностранцы, которые желают подать ходатайство на основаниях, на которые не распространяется миграционная квота, например, для переселения к члену семьи или на учебу, могут сделать это и сейчас, свободное время в календаре бронирования есть на сентябрь, октябрь и ноябрь. Ходатайство о виде на жительство в бюро обслуживания можно подать только в заранее забронированное время, в порядке т.н. "живой" очереди такие ходатайства не принимаются.

Миграционная квота на 2018 и 2019 год составляла 1315 человек, на 2020 год — 1314 человек.

Кроме людей, переселяющихся к члену семьи или на учебу, миграционная квота не касается граждан стран Европейского союза, членов их семей и граждан США и Японии. К этой квоте не относятся и ученые, преподаватели, крупные инвесторы, а также иностранцы, занятые в сфере инфотехнологий или коммуникаций либо приехавшие на работу в стартапы.