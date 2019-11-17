Заботы квартирных товариществ: накапливающиеся долги и не прошедшие проверку дома

Руководитель службы управления Pindi Kinnisvarahaldus Реймо Розе заметил, что количество запросов с целью замены поставщика услуги по содержанию дома в порядке резко возросло.

”Ни одного дня не проходит без поступления к нам такого заказа, и причины его по большей части весьма сходны. Самой большой проблемой является недостаточно активная деятельность по взысканию долгов, что позволило наиболее недобросовестным жильцам задолжать товариществу большие суммы. Поскольку на пороге уже зима и связанные с ней значительные расходы на отопление, многие товарищества хотят как можно скорее разобраться с долгами и взять под контроль запутанную бухгалтерию”, — пояснил Розе.

”Нередко встречаются и такие случаи, когда товарищества на протяжении многих лет впустую платили управляющей фирме за некоторые не оказанные услуги. Согласно договору услуга должна была включать проверку техносистем и общего состояния здания, однако когда в ответ на жалобы жильцов председатель товарищества, в конце концов, сам залез на крышу, выясняется, что ни один специалист на протяжении многих лет не инспектировал потрепанную ветрами крышу”, — добавил Розе.