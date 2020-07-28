28.07.2020, 17:25

Заболевший коронавирусом житель Тарту посетил СПА, кинотеатр и ночной клуб. Почему ему не дали штраф? Отвечает Департамент здоровья


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Иллюстративное фото
Иллюстративное фотоФото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency

На прошлой неделе житель Тарту поплавал в СПА в Нарва-Йыэсуу, сходил в кино, магазин и ночной клуб в Тарту. До этого он сдал анализы на коронавирус, но результата еще не знал — хотя у него были симптомы заболевания. RusDelfi узнал, почему ему не выписали штраф и как Департамент здоровья следит за соблюдением карантина, когда в стране не введено чрезвычайное положение.

"Мы считаем, так как в данном случае человек не знал — инфицирован он или нет, то нет оснований для наказания, — ответила руководитель Лыунаского региона Департамента здоровья Тийа Лухт. — Добавлю, что человек сотрудничал с департаментом и рассказал обо всех контактах с людьми". Стоит отметить, человек, имя и пол которого не разглашают, не следовал главной рекомендации правительства — если вы чувствуете себе плохо или у вас есть симптомы, то оставайтесь дома. Позже стало известно, что тартусец заразил двух человек — знакомого из ночного клуба и члена семьи.

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Естественно, после отмены чрезвычайного положения, то есть открытия всех развлекательных мест, сидеть дома намного сложнее, чем в апреле и марте, когда кинотеатры и спортзалы были закрыты. Как Департамент следит за больными, чтобы они не выходили из дома?

Четкого ответа Департамент здоровья не дал. Кажется, это сугубо личная ответственность каждого. "Мы общались с Департаментом полиции и погранохраны на тему помощи, полиция в ходе плановой миграционной работы сотрудничает с нами и отслеживает точные данные приезжих работников, откуда и когда они приехали, где будут соблюдать самоизоляцию. Сейчас мы уточняем детали совместной работы. Мы в процессе диалога о похожих форматах сотрудничества с Инспекцией труда и Налогово-таможенным департаментом.

Подытожим: механизм контроля — совместная работа различных департаментов, так как у Департамента здоровья нет ресурсов для единоличного активного контроля. До сих пор мы проводим выборочные проверки в соответствии с полученной информацией", — подчеркивают в государственном органе, которому недавно разрешили проводить обыск в домах и на рабочих местах коронапозитивных людей.

Как сказал RusDelfi глава медицинского штаба, главный доктор Эстонии во время пандемии Аркадий Попов: самая большая опасность кроется в приезжих. Например, среди 170 прилетевших на поля украинских рабочих — у троих обнаружили коронавирус. Тест сделали сразу в аэропорту, а за безопасное жилье отвечает работодатель. Также коронавирус обнаружили у приезжих из Польши.

В случае с украинцами — это был заказной спецрейс, а врачи встречали гостей сразу после самолета. Это доказывает, что полиция и Департамент здоровья действительно сотрудничают. Однако как быть с простыми туристами? Сейчас период отпусков. Люди соскучились по путешествиям. После рейса, например, из Милана или Лондона люди в белых костюмах и масках не будут встречать отдохнувших или гостей столицы. (Прямые рейс из "опасных" стран сейчас не осуществляются. Например, из Испании, Португалии и Швеции).

"Если человек прибывает из страны с высоким риском заражения коронавирусом, то на границе подписывается подтверждение о выполнении ограничения на свободу передвижения. Человек подтверждает, что он осведомлен об ограничении на передвижение и обязуется находиться в течение 14 календарных дней дома или во временном месте размещения. Человек предоставляет личные и контактные данные, а также адрес дома или места временного проживания. После этого такие данные, которые указывают на необходимость самоизоляции или ограничения передвижения, проверяет Департамент здоровья", — ответила пресс-служба полиции.

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