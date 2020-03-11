Заболевший коронавирусом руководитель сааремааской волейбольной команды: итальянцы заверяли, что все здоровы

"В понедельник у меня бал температура — 37,3, других симптомов не было. На всякий случай сдал анализы и сегодня узнал, что результат положительный", — сказал Сепп, самочувствие которого, к счастью, не такое уж плохое.

Очень вероятно, что он заразился от кого-то из миланской команды, которая на прошлой неделе приезжала на Сааремаа. В то же время, на момент приезда итальянских волейболистов у них, насколько было известно, не было ни одного случая заболевания коронавирусом.

"Что касается проведения матчей на Сааремаа, то у меня было мнение Департамента здоровья, что они не видят ни одной причины для их отмены. У нас была встреча и с волостными властями, после чего приняли совместное решение", — говорит Сепп, который предварительно получил от врача клуба из Милана заверения в том, что заразных среди итальянцев нет.

"Действовали в полной уверенности, что всё нормально, точно следовали инструкциям Департамента здоровья. Мне очень жаль, что возникла такая ситуация. Надеюсь, что она как можно быстрее разрешится, и мы всё вместе это переживём".

На данный момент тренировки команды отменены. Завтра все игроки сдадут анализы.

Рекомендации Департамента здоровья

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.