Заболевшего коронавирусом ученика гимназии Кристийне отправили на домашнее лечение

Департамент здоровья в близком контакте с родителями и ребенком. До сих пор ни одни человек, у которого диагностировали коронавирус в Эстонии, не заразился им в Эстонии, все пациенты прибыли из регионов риска.

"Ученик ходил в школу только один день, ради мер осторожности руководство гимназии решило отправить всю школу на домашнее обучение на две недели. Школа следует руководству Департамента здоровья и провело необходимую дезинфекцию помещений", — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. Учителям и родителям отправили необходимую информацию. Также врачи советуют после посещения регионов риска оставаться дома на две недели.

Департамент здоровья проанализировал 184 пробы на коронавирус, из них 174 негативные.

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