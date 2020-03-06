06.03.2020, 16:06

Заболевшего коронавирусом ученика гимназии Кристийне отправили на домашнее лечение


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Заболевшего коронавирусом ученика гимназии Кристийне отправили на домашнее лечение
Foto: Tiit Blaat

Один из 10 зараженных коронавирусом проводил каникулы в Северной-Италии. Ученика отправили на домашнее лечение.

Департамент здоровья в близком контакте с родителями и ребенком. До сих пор ни одни человек, у которого диагностировали коронавирус в Эстонии, не заразился им в Эстонии, все пациенты прибыли из регионов риска.

"Ученик ходил в школу только один день, ради мер осторожности руководство гимназии решило отправить всю школу на домашнее обучение на две недели. Школа следует руководству Департамента здоровья и провело необходимую дезинфекцию помещений", — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. Учителям и родителям отправили необходимую информацию. Также врачи советуют после посещения регионов риска оставаться дома на две недели.

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