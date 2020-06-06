Заболеваемость растет. За сутки коронавирус диагностирован еще у 21 человека

По данным регистра народонаселения, 12 положительных результатов теста поступило в Харьюмаа (6 из них в Таллинне), 5 в Ида-Вирумаа, 3 в Ляэне-Вирумаа и в случае еще одного теста место жительства не известно.

В случае с Ида- и Ляэне-Вирумаа речь идет о заражении в семье. В Харьюмаа и в Таллинне в 6 случаях человек заразился на рабочем месте, из них 4 случая на Lunden Food OÜ. В трех случаях заражение произошло в кругу семьи, в остальных случаях заболевания обстоятельства уточняются.

По состоянию на утро 6 июня в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 13 человек, на управляемом дыхании нет ни одного пациента. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось, всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.

На сегодняшний день из больниц выписано 350 человек, завершено 362 случаев заболевания COVID-19.

На сегодняшний день выздоровели 1 675 человек. Их них случай заболевания 1 293 человек (77,2%) завершен, у 382 человек (22,8%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено более 89 000 первичных тестов, из них 1 931, или 2,2%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

По словам заведующего отделом экстренной медицины Департамента здоровья Мартина Кадая, департамент беспокоит тот факт, что большая часть новых случаев заболевания начинаются с заражения на рабочем месте. "Мы видим, что люди идут больными на работу, подвергая опасности и своих коллег. Если мы что-то возьмем с собой из этого кризиса, то это могла бы быть привычка больными оставаться дома", — сказал Кадай, по словам которого то, чтобы люди не ходили на работу и оставались дома, должны больше поддерживать и работодатели. "Если из-за распространения вируса остановится деятельность какого-нибудь предприятия, то ущерб точно будет значительно больше по сравнению с тем, что работник оставался дома".