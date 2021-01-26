Заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю существенно выросла в пяти уездах

Поскольку правительство считает важным принимать решения, основываясь на науке и фактах, первое решение касалось того, что консультирующий правительство ученый совет по предотвращению распространения COVID-19 продолжит свою работу.

Государственный секретарь Таймар Петеркоп ознакомил новый состав правительства с тем, как организовано управление кризисом, вызванным COVID-19. Обзор чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, вызванной COVID-19, дали генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, его заместитель Мари-Анне Хярма, руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле, руководитель ученого совета Ирья Лутсар и эксперты Государственной канцелярии и Министерства социальных дел.

Помимо эпидемиологической обстановки новый состав правительства обсудил также общегосударственные и действующие в Харьюском и Ида-Вируском уезде ограничения. На первом кабинетном совещании эту информацию приняли к сведению, а региональный аспект дальнейших ограничений и их объем будут обсуждаться в четверг 25 января.

Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс дала членам правительства обзор введенных Финляндией ограничений в отношении приезжающих из Эстонии людей. В среду в Финляндии вступят в силу ограничений для приезжающих из Эстонии. В соответствии с ними помимо финских граждан и жителей страны в Финляндию разрешено въезжать только людям, выполняющим важную с точки зрения функционирования общества и обеспечения бесперебойности поставок работу, а также лицам, приезжающим по неотложным делам. Члены правительства обсудили сложившуюся ситуацию. Для Эстонии важно, чтобы возможность трудовой миграции сохранялась.

Обзор эпидемиологической обстановки

Коронавирус очень широко распространен по всей Эстонии. Если в Харьюмаа и Ида-Вирумаа индекс репродукции удалось снизить до 1, то как в Тартумаа, так и в Пярнумаа он вырос выше единицы. Также остается очень высокой интенсивность заболевания. Кривая заражения стабилизировалась, но беспокойство вызывает высокая нагрузка на отделения интенсивной терапии больных с COVID-19 и смертность среди заразившихся вирусом. Проблему представляют собой вспышки заболевания в домах социальной опеки и рост заболевших в возрастной группе 70+. В больницах 34,5 процента составляют пациенты старше 80 лет.