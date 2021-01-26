Заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю существенно выросла в пяти уездах(1)
Члены правительства Каи Каллас, собравшиеся на первое кабинетное совещание, получили обзор ситуации с COVID-19 в стране.
Члены правительства Каи Каллас, собравшиеся на первое кабинетное совещание, получили обзор ситуации с COVID-19 в стране.
Поскольку правительство считает важным принимать решения, основываясь на науке и фактах, первое решение касалось того, что консультирующий правительство ученый совет по предотвращению распространения COVID-19 продолжит свою работу.
Государственный секретарь Таймар Петеркоп ознакомил новый состав правительства с тем, как организовано управление кризисом, вызванным COVID-19. Обзор чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, вызванной COVID-19, дали генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, его заместитель Мари-Анне Хярма, руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле, руководитель ученого совета Ирья Лутсар и эксперты Государственной канцелярии и Министерства социальных дел.
Помимо эпидемиологической обстановки новый состав правительства обсудил также общегосударственные и действующие в Харьюском и Ида-Вируском уезде ограничения. На первом кабинетном совещании эту информацию приняли к сведению, а региональный аспект дальнейших ограничений и их объем будут обсуждаться в четверг 25 января.
Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс дала членам правительства обзор введенных Финляндией ограничений в отношении приезжающих из Эстонии людей. В среду в Финляндии вступят в силу ограничений для приезжающих из Эстонии. В соответствии с ними помимо финских граждан и жителей страны в Финляндию разрешено въезжать только людям, выполняющим важную с точки зрения функционирования общества и обеспечения бесперебойности поставок работу, а также лицам, приезжающим по неотложным делам. Члены правительства обсудили сложившуюся ситуацию. Для Эстонии важно, чтобы возможность трудовой миграции сохранялась.
Обзор эпидемиологической обстановки
Коронавирус очень широко распространен по всей Эстонии. Если в Харьюмаа и Ида-Вирумаа индекс репродукции удалось снизить до 1, то как в Тартумаа, так и в Пярнумаа он вырос выше единицы. Также остается очень высокой интенсивность заболевания. Кривая заражения стабилизировалась, но беспокойство вызывает высокая нагрузка на отделения интенсивной терапии больных с COVID-19 и смертность среди заразившихся вирусом. Проблему представляют собой вспышки заболевания в домах социальной опеки и рост заболевших в возрастной группе 70+. В больницах 34,5 процента составляют пациенты старше 80 лет.
Заболеваемость в последнюю неделю существенно выросла в пяти уездах: в Рапламаа на 29,1 процента, в Пярнумаа на 9,3 процента, в Валгамаа на 14.6 процента, в Вырумаа на 22,9 процента и в Йыгевамаа на 21,9 процента.
Члены правительства получили также обзор работы региональных кризисных комиссий.
Южная региональная кризисная комиссия резюмировала, что на Юге Эстонии показатель заболеваемости Covid-19 в последние четыре недели рос, в последнюю неделю рост составил 8,5 процента. Прирост лиц, близко контактировавших с заболевшими, за неделю составил 40,3 процента.
Западная региональная кризисная комиссия также отметила, что в регионе распространение заражения растет, значительно увеличилось число лиц, имевших близких контакт с заболевшими, почти 30% случаев связаны со школами.
Восточная региональная комиссия отметила, что в Вирумаа 40% заражений происходит в семейном кругу. 54% заражений произошло в Нарве. В регионе снова начало увеличиваться количество случаев заражения в учебных заведениях.
Северная региональная кризисная комиссия, которая отслеживает ситуацию в Таллинне и Харьюмаа, сообщила, что источник примерно 40% случаев заражения в регионе неизвестен. Из остальных случаев примерно половина приходится на семейный круг, а 10-15% — на рабочее место.
Научные исследования, связанные с COVID-19
Чтобы правительство могло принимать научно обоснованные решения по предотвращению распространения вируса, члены правительства получили обзор исследований, заказываемых в Тартуском университете.
Профессор Рут Калда руководит исследованием распространения коронавируса. Речь идет об исследовании среза общества для оценки общегосударственного распространения вируса, которое проводится раз в две-три недели.
Профессор Танель Тенсон возглавляет исследование сточных вод, которое позволяет на ранней стадии обнаруживать распространение коронавируса. Исследование проводится по всей стране еженедельно.
Доктор Пийа Йыги руководит сероэпидемиологическим исследованием антител SARS-COV-2.
Профессор Радко Ави возглавляет расшифровку и анализ геномов SARS-COV-2, что позволяет получать информацию о распространяющихся в Эстонии штаммах коронавируса.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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