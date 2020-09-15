15.09.2020, 15:52

Забавный момент: Март и Мартин Хельме стояли перед Рийгикогу как хозяева, пока Ратас не велел им сесть

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Йоозеп Тикс
EST 2
Riigikogu avaistung 2020
Riigikogu avaistung 2020Foto: Kiur Kaasik

В понедельник состоялось вступительное заседание осенней сессии Рийгикогу. Перед его началом корреспондент Eesti Päevaleht стал свидетелем забавного момента.

"Депутаты Рийгикогу уже сидят. Так же все министры напротив них, прямо под взглядами парламента. Все, кроме двоих. Март и Мартин Хельме стоят рядом и смотрят на депутатов, как инспектирующие свои владения хозяева.

Незаметно к отцу и сыну Хельме со спины приближается премьер-министр Юри Ратас. Он обращается к Мартину и показывает пальцем на стул, где его место. Бравада исчезает, и Хельме идут садиться. Младший Хельме — в первый ряд между Ратасом и Рейнсалу, и старший — довольно далеко на последние стулья, куда даже толком не попадает свет.

Безумное время прошло. Никто не пускает в ход пальцы, даже Мартин Хельме сидит все заседание, кулак под щекой поддерживает голову, мечтательный взгляд направлен через зал. Майлис Репс за его спиной смотрит в потолок. Вступительное заседание практически такое скучное и чинное, как предусматривает протокол", — описал корреспондент начало заседания.

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