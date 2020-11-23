За выполнением требования носить маски будет следить полиция

Министр социальных дел Танель Кийк рассказал в передаче Terevisioon на канале ETV, что правительство утвердит в рамках телефонного совещания в понедельник юридические распоряжения относительно требования носить маски в публичных закрытых помещениях, ограничений числа участников мероприятий и перехода на дистанционное обучение школ Харьюмаа и Ида-Вирумаа.

Ссылаясь на Закон о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями, Кийк сообщил, что контролировать выполнение требования использовать маски будет Департамент здоровья в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны.

По его словам, цели кого-либо оштрафовать нет, хотя законная возможность для этого есть: "В общественных местах надзором будут заниматься полиция и подразделения правопорядка местных самоуправлений".

Малообеспеченные семьи масками должны снабжать местные самоуправления, которые сотрудничают с отвечающим за государственный запас масок министром государственного управления Яаком Аабом.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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