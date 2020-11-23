За выполнением требования носить маски будет следить полиция

В течение понедельника правительство намерено на правовом уровне урегулировать требование носить маски. Надзор будет осуществлять полиция, пишет RusERR.
Министр социальных дел Танель Кийк рассказал в передаче Terevisioon на канале ETV, что правительство утвердит в рамках телефонного совещания в понедельник юридические распоряжения относительно требования носить маски в публичных закрытых помещениях, ограничений числа участников мероприятий и перехода на дистанционное обучение школ Харьюмаа и Ида-Вирумаа.
Ссылаясь на Закон о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями, Кийк сообщил, что контролировать выполнение требования использовать маски будет Департамент здоровья в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны.
По его словам, цели кого-либо оштрафовать нет, хотя законная возможность для этого есть: "В общественных местах надзором будут заниматься полиция и подразделения правопорядка местных самоуправлений".
Малообеспеченные семьи масками должны снабжать местные самоуправления, которые сотрудничают с отвечающим за государственный запас масок министром государственного управления Яаком Аабом.
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